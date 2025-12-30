ETV Bharat / business

30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, SIP ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 20-30% ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN
30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ! (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 30, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (SIP) ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SIP ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ₹30,000 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ SIP ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 20-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹6,000 ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹18 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

SIP ਦੇ ਲਾਭ

  • ਨਿਯਮਤ ਬੱਚਤ ਆਦਤ: SIP ਨਿਯਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ: SIP ਨਿਵੇਸ਼ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸਿਰਫ਼ ₹500–₹1,000 ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
  • ਤਰਲਤਾ: ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਇਕੁਇਟੀ SIP ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

SIP ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

  • ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਜਲਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਇਕੁਇਟੀ SIP ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

SIP ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਮਾਂ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

SIP
SIP CALCULATOR
SIP INVESTMENT
ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

