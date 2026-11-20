ਹੁਣ PF ਬਕਾਏ ਦਾ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ ਸਿਰਫ਼ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕੱਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?
EPFO Minimum Balance: CBT ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ PF ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਬਕਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 5:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ (CBT) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਏਐੱਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੀ ਐੱਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵਿਡਰਾਲ ਪਲਾਨ (SWP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਗੀ। PF ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ PF ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਏ (minimum balance) ਅਤੇ 'ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵਿਦਡ੍ਰੌਲ ਪਲਾਨ' (SWP) ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ,ਅਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਏ ਅਤੇ SWP ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 75% ਸੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 25% ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 10% ਰਕਮ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ PF ਬਕਾਏ ਦਾ 90% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 75% ਸੀ।
ਉਦਾਹਰਣ
ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਲੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ₹9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕੇਗਾ। EPFO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪੂਰਾ PF
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ PF ਕਢਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PF ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਾ PF ਬਕਾਇਆ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ (waiting period) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
'SWP' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
CBT ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵਿਦਡ੍ਰੌਲ ਪਲਾਨ' (SWP) ਯਾਨੀ 'ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਖੀ
EPFO ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ SWP ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ SWP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ EPFO ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ₹15,000 ਤੋਂ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ EPFO ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PF (ਪੀ.ਐੱਫ.) ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' (EPS) ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 'ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ' (EDLI) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। EPFO ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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