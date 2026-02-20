ਕਰੋੜਾਂ PF ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਬੇਹਦ ਖਾਸ! ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ 8.25% ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ EPFO ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, EPFO ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ PF ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਵਧੇਗੀ ਵਿਆਜ ਦਰ?
ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 8.25% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ 8.25% ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। EPFO ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ।
ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ EPFO ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਨਿਕਾਸੀ (ਕਢਵਾਉਣ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸਥਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ EPFO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।