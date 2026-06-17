EPFO New Rules: ਨਿੱਜੀ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 4 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

EPFO New Rules: ਨਿੱਜੀ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 4 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ
EPFO ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ; ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਲਾਗੂ ਹੈ।
Published : June 17, 2026 at 3:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿੱਜੀ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਈਪੀਐਫਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ?
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਯੂਏਐਨ) ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 12% ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕ ਦੇ 12% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, 8.33% ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ (EPS-95) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 3.67% ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
- ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।
- ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਈਪੀਐਫਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
- ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸਬੁੱਕ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੀਐਫ ਪਾਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ
ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ, ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾ
ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਈਪੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਟਰੱਸਟ, ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ
ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ EPFO (EPFiGMS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।