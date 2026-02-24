ETV Bharat / business

ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਵਾਲੇ PF ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 6 ਲੱਖ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ EPFO ​​ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

EPFO Refund
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
By ETV Bharat Business Team

Published : February 24, 2026 at 1:58 PM IST

1 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ EPFO ​​(ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਬੰਦ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ₹1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ - EPFO ​​ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ (Unactive) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 600,000 ਕੋਲ ₹1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ EPFO ​​ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

