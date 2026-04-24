EPFO ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਿਰਫ਼ UPI ਆਈਡੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਪੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ!

EPFO ਦੀ ਨਵੀਂ UPI ਸਹੂਲਤ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ੁਰੂ,ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 75% ਤੱਕ PF ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

By ETV Bharat Business Team

Published : April 24, 2026 at 5:44 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ EPFO ​​ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ UPI ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ?

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ EPFO ​​ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ EPFO ​​ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ, CITES 2.0 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ UPI ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ UAN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ EPFO ​​ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ UPI ID ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। OTP-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਿਰਫ਼ 75% ਤੱਕ ਹੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ !

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75% ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ 25% ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ PF ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ, ਵਧੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 2026 ਵਿੱਚ EPF, EPS ਅਤੇ EDLI ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ EPFO ​​ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

