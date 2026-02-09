ETV Bharat / business

ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ UPI ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ PF ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਐਪ?

ਨਵੀਂ EPFO ​​ਐਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬੈਲੇਂਸ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

EPFO New App
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
February 9, 2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ PF (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

UPI ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੱਢਵਾਉਣਾ

ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ EPF ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ UPI ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ UPI ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਵੀਂ EPFO ​​ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬੈਲੇਂਸ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ EPF ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ UAN ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ UMANG ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਐਪ EPFO ​​ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EPFO ​​ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ EPF ਬੈਲੇਂਸ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ EPFO ​​ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼* ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PF ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਪ EPFO ​​ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।

