ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ UPI ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ PF ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਐਪ?
ਨਵੀਂ EPFO ਐਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬੈਲੇਂਸ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
Published : February 9, 2026 at 6:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ PF (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
UPI ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੱਢਵਾਉਣਾ
ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ EPF ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ UPI ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ UPI ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ EPFO ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬੈਲੇਂਸ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ EPF ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ UAN ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ UMANG ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਐਪ EPFO ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EPFO ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ EPF ਬੈਲੇਂਸ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ EPFO ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼* ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PF ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਪ EPFO ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।