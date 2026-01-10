EPFO ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: BHIM ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ PF ਦਾ ਪੈਸਾ
EPFO ਜਲਦੀ ਹੀ BHIM ਐਪ ਰਾਹੀਂ PF ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ PF ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੇਮ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : January 10, 2026 at 10:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ EPFO ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ BHIM ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (PF) ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ EPFO ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
EPFO, NPCI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ UPI-ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ BHIM ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ PF ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ PF ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ BHIM ਐਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ UPI ਐਪਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EPFO ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ UPI-ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ TOI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭੀਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ BHIM ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ PhonePe ਅਤੇ Paytm ਵਰਗੇ ਹੋਰ UPI-ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।