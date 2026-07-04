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EPFO ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ 2 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪੂਰਾ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

EPFO makes significant changes to its online processes for its lakhs of account holders
EPFO ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ 2 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਟਾਈਆਂ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 4, 2026 at 3:36 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰੀਲੌਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, EPFO ​​ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ EPFO ​​ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (UAN) ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'UMANG' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਫੇਸ ਸਕੈਨ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ PF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, UAN ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ OTP ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। EPFO ​​ਨੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (FAT)—ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ—ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਮੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ?

  • ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: ਪਹਿਲਾਂ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਉਮੰਗ ਐਪ ਅਤੇ UIDAI ਦੀ 'ਆਧਾਰ ਫੇਸਆਰਡੀ' ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
  • EPFO ਸੇਵਾਵਾਂ: ਉਮੰਗ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ PF (EPFO) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
  • ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ: 'UAN ਅਲਾਟਮੈਂਟ' ਜਾਂ 'ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।
  • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ UAN ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ

EPFO ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਰਟਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਕਲਾਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, PF ਕਢਵਾਉਣ, ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਈ-ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ - ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ UAN ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

EPFO
NEW UAN GENERATION
UMANG APP EPFO SERVICES
ਉਮੰਗ ਐਪ
UAN ACTIVATION PROCESS

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