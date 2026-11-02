EPFO ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ WhatsApp ਸੇਵਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੀਏ ਹਾਸਿਲ ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਆਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
Published : November 2, 2026 at 12:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ WhatsApp ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
EPFO WhatsApp ਸੇਵਾ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ "Hi" ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ EPFO ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ EPFO WhatsApp ਸੇਵਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ PF ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ "X" ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ EPFO ਦੀ WhatsApp ਸੇਵਾ (EPFO New WhatsApp Service) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
EPFO Services on WhatsApp Launched! 💬 Check your EPF Balance, view your last 5 transactions and download your Passbook with just a WhatsApp message. 📲 Scan the QR Code or say Hi at +91 8796441800. #EPFO #WhatsAppServices https://t.co/AqxDzFJr6E— EPFO (@officialepfo) November 1, 2026
EPFO ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (EPFO) ਨੇ 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'EPFO WhatsApp ਸੇਵਾ' ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ PF ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
WhatsApp ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ
- EPFO ਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 8796441800 ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ।
- WhatsApp 'ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'Hi' ਭੇਜੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
- ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ UAN ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਸੀਂ PF ਬਕਾਇਆ, ਆਖਰੀ 5 ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।