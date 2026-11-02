ETV Bharat / business

EPFO ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ WhatsApp ਸੇਵਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੀਏ ਹਾਸਿਲ ?

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਆਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

EPFO launches new WhatsApp service
EPFO ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ WhatsApp ਸੇਵਾ ((IANS))
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 2, 2026 at 12:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ WhatsApp ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

EPFO WhatsApp ਸੇਵਾ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ "Hi" ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ EPFO ​​ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ EPFO ​​WhatsApp ਸੇਵਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ PF ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ "X" ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ EPFO ​​ਦੀ WhatsApp ਸੇਵਾ (EPFO New WhatsApp Service) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

EPFO ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ

ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (EPFO) ਨੇ 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'EPFO WhatsApp ਸੇਵਾ' ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ PF ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

WhatsApp ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ

  • EPFO ਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 8796441800 ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ।
  • WhatsApp 'ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'Hi' ਭੇਜੋ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
  • ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ UAN ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਤੁਸੀਂ PF ਬਕਾਇਆ, ਆਖਰੀ 5 ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

TAGGED:

BUSINESS NEWS
EPFO
EPFO SERVICES ON WHATSAPP
EPFO WHATSAPP ਸੇਵਾ
EPFO WHATSAPP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.