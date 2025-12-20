EPFO ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੇਕ
EPFO ਨੇ EDLI ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਰੇਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Published : December 20, 2025 at 11:38 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
EPFO ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ (EDLI) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਜਾਂ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ EDLI ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
EPFO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋਵੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ EPF-ਕਵਰਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EPFO ਨੇ EDLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ₹50,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਔਸਤ PF ਬਕਾਇਆ ₹50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਖਰੀ PF ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ EDLI ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ।