EPFO ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ECR ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ECR ਅਤੇ ਦੇਣਯੋਗ EPF ਅੰਸ਼ਦਾਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਐਂਪਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ।
Published : November 14, 2026 at 4:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ECR (Electronic Challan cum Return) ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਿਯੋਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ECR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ECR ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਲਾਨ ਕਮ ਰਿਟਰਨ (ECR) ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ EPF ਅਤੇ EPS ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ EPFO ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ EPF ਅਤੇ EPS ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ECR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ EPFO ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ECR ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
EPFO ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ 2 ਖਾਸ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ EPF/EPS ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ: ਜਦੋਂ ਨਿਯੋਕਤਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ECR ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ EPF ਅਤੇ EPS ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ: ਜੇਕਰ ECR ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਫੀਸ (late fee) ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ EPFO ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ECR ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
EPFO ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ (contributions) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EPFO 'EPF & MP ਐਕਟ, 1952' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ EPFO ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ EPFO ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ECR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯੋਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ epfo.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਂਪਲਾਇਰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ECR ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ, UAN ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ECR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ECR ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ PF ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ UAN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ EPFO ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ UMANG ਐਪ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ HR ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ EPFO ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ epfigms.gov.in 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
EPFO ਦੀ ਅਪੀਲ
EPFO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ।” ਯਾਨੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ECR ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: