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ਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ

ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ...

EPFO INTEREST CREDIT
ਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 25, 2026 at 1:21 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 1:38 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 8.25% ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਨੇਹੇ (SMS) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ'

ਇਸ ਵਾਰ EPFO ​​ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਗਭਗ 340 ਮਿਲੀਅਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। EPFO ​​ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ?
ਇਸ ਵਾਰ, EPFO ​​ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹41,250 ਵਿਆਜ ਕਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ PF ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ PF ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।


ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਪਾਸਬੁੱਕ ਪੋਰਟਲ:

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ EPFO ​​ਪਾਸਬੁੱਕ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਆਪਣਾ UAN ਨੰਬਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ਆਈਡੀ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾ: ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ EPFOHO UAN ENG (ਹਿੰਦੀ ਲਈ, ENG ਨੂੰ HIN ਨਾਲ ਬਦਲੋ) ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 7738299899 'ਤੇ ਭੇਜੋ।

ਮਿਸਡ ਕਾਲ: ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 9966044425 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦਿਓ। ਦੋ ਵਾਰ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਮੰਗ ਐਪ: ਉਮੰਗ ਐਪ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ, 'EPFO' ਖੋਜੋ ਅਤੇ 'ਵਿਊ ਪਾਸਬੁੱਕ' 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ OTP ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। EPFO ​​ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Last Updated : July 25, 2026 at 1:38 PM IST

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EPFO ਵਿਆਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
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ਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਵਿਆਜ
EPFO
EPFO INTEREST CREDIT

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