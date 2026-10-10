EPF New Rules : PF ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ TDS ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ Form 121 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫ ਟੀਡੀਐਸ ਛੋਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ 15G ਅਤੇ ਫਾਰਮ 15H ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 10, 2026 at 6:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (TDS) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮ 15G ਅਤੇ ਫਾਰਮ 15H ਹੁਣ ਪੀਐਫ ਟੀਡੀਐਸ ਛੋਟ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ 121 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 192A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਈਪੀਐਫਓ ਮੈਂਬਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੋੜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 192A ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮ 121 ?
ਫਾਰਮ ਨੰ. 121 ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।
- ਆਮਦਨ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾ।
- ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕਰੀਏ ਫਾਰਮ 121
- ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ (TAN) ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਮਗਰੋਂ 'e-File' > 'Income Tax Forms' > 'File Income Tax Forms' 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਉੱਥੇ, 'Forms as Per Income Tax Act 2025' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 'Deduction and Collection at Source (Form 121)' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ 'File Now' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- Forms ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਸਮ, ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਫਿਰ, 'ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ, 'Let's get started' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਫਾਰਮ 121 ਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ
- ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
- ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
- ਘੋਸ਼ਣਾ
ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ‘Details of the person responsible for paying income’ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਆਦਿ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'My profile' 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ 'save' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ‘Details of declarant and declaration received’ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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