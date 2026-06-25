EPFO Good News: ਪੀਐਫ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਚੈਕ ਕਰੋ ਡਿਟੇਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ EPFO ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : June 25, 2026 at 7:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰੇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਪੀਐਫਓ ਪਾਸਬੁੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਈਪੀਐਫਓ ਪਾਸਬੁੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਪਾਸਬੁੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਆਪਣਾ 12-ਅੰਕਾਂ ਦਾ UAN ਨੰਬਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਆਵੇਗਾ; ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ਆਈਡੀ ਚੁਣੋ।
- ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
- ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ 'EE Amount' ਕਾਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ 12% ਰਕਮ ਦਿਖਾਏਗਾ। 'ER Amount' ਕਾਲਮ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 3.67% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ।
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ: 'EPS' ਕਾਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 8.33% ਰਕਮ ਦਿਖਾਏਗਾ।
- ਵਿਆਜ ਐਂਟਰੀ: ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੇਖੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ "Int. Updated up to 31/03/2026" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਉਮੰਗ ਐਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ UMANG App ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ, EPFO > View Passbook 'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ UAN ਅਤੇ OTP ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
- ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ: ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 9966044425 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦਿਓ। ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਇੱਕ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- SMS ਦੁਆਰਾ: ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ EPFOHO UAN HIN ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 7738299899 'ਤੇ ਭੇਜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ PF ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ PF ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ PF ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ HR ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ EPFO ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ, EPFiGMS ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 14470 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।