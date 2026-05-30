ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ
EPS-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰ 033-22029000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਫ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : May 30, 2026 at 7:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ-1995 (EPS-95) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੁਢਾਪੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਡਾਕੀਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
EPFO ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਬੈਂਕ ਜਾਂ EPFO ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 033-22029000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਡਾਕੀਆ) ਸਿੱਧਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਕੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ।
ईपीएस-95 पेंशनर्स ध्यान दें— EPFO (@officialepfo) May 28, 2026
अगर आप ‘जीवन प्रमाण पत्र’ जमा करने में असमर्थ हैं तो बस एक कॉल कीजिए ☎️ 033-22029000
डाक सेवक आपके घर आकर मुफ्त में ‘जीवन प्रमाण’ जमा करेगा।
आपकी सुविधा, हमारी जिम्मेदारी#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa pic.twitter.com/idgTLG7kDY
ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ
EPFO ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ 'UMANG' ਐਪ ਜਾਂ 'Aadhaar Face RD' ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DLC) ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਰੇਕ EPS-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹250 ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਲਈ, ਇਹ ₹750 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।