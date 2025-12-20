ETV Bharat / business

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ 55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕੇਸ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ

ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ 2018 ਟੇਸਲਾ ਸੀਈਓ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Elon Musk
ਐਲੋਨ ਮਸਕ (ani)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 20, 2025 at 2:08 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਬਪਤੀ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ 55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਟੇਸਲਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਚੈਂਸਰੀ ਜੱਜ ਕੈਥਲੀਨ ਸੇਂਟ ਜੇ. ਮੈਕਕਾਰਮਿਕ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ 49 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਕਕਾਰਮਿਕ ਦੇ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੇਸਲਾ 'ਤੇ $1 ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।

2018 ਵਿੱਚ, ਟੇਸਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $75 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਮਸਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮਸਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ

ਮਸਕ $642 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ $210 ਬਿਲੀਅਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਪੇਸਐਕਸ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰਬਪਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

