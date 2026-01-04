Grok AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ETV Bharat / business

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਆਈ ਟੂਲ ਗ੍ਰੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ X ਦੀ AI ਸੇਵਾ Grok ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਸਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (Meity) ਨੇ X ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ AI ਐਪ Grok ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ।

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ Grok ਅਣਉਚਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। Grok ਉਸੇ ​​ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

Meity ਨੇ X ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ X 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੋਕ ਐਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ "ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ" ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ, ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੀਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

