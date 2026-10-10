ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ- ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓਗੇ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ।
Published : October 10, 2026 at 12:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਤੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ "ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ" ਅਤੇ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਬੌਸ" ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਬੌਸ ਹੋ।" ਮਸਕ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ?"
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ "ਅਲੀਗਾਰਚ" (ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਸਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੌਸ ਹੋ?"
ਚੀਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਬੌਸ" ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ, ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਕ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ: "ਕੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਲ ਬੌਸ ਹੈ?"
ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੜਦੇ ਹੋਏ, ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨਿਰਮਾਤਾ, BYD ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
BYD 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਚੀਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ BYD ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 121 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 100% ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ BYD ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Hey Elon, why does China not allow Starlink? Is it some Chinese oligarch? China is where you are heavily invested in Tesla and yet they block Starlink. What @elonmusk does not know is that alliance with @RahulGandhi is the kiss of death in India. Clearly, Musk’s people did not brief him well. Also, the matter is bigger than mere technology and quality of service. It has to do with sovereignty issues in three ways: 1) foreign ability to decide who is denied service, especially serious in the midst of war. 2) foreign ability to influence social unrest as has happened in other countries. 3) X’s record of allowing anti-India, Hinduphobic attacks. Musk rightfully defends his own identity, and should appreciate how Hindus and Indians feel when there is blatant bias.— Rajiv Malhotra (@RajivMessage) October 8, 2026
ਚੀਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਕ ਇਸਨੂੰ "ਏਕਾਧਿਕਾਰ" ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ 'ਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਸਕ ਖੁਦ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਰਾਜੀਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ X ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਮਸਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ?
ਰਾਜੀਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਐਲੋਨ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਕੁਲੀਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ।" ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ
ਮਸਕ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
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