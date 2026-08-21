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ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਬੋਲੇ- "ਉਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ"

Starlink ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Gen 2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

REGULATORY CLEARANCE
ਐਲੋਨ ਮਸਕ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 21, 2026 at 3:14 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਣ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ।

ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ "ਜਨਰਲ 2" ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ "ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਡਿਵਾਈਸ" (D2D) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਮਸਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,256 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 4G ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ 126.80 ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 48.31 ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਭਾਰਤਨੈੱਟ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤਿਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋ-ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ (LEO) ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਗਨਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ "ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਡਿਵਾਈਸ" ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭੁਚਾਲਾਂ, ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਊਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਛੱਤਰੀ (ਹਾਰਡਵੇਅਰ) ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹33,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ₹3,000 ਅਤੇ ₹4,200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

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