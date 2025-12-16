ETV Bharat / business

600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ

ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਤੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ।

Elon Musk
ਐਲੋਨ ਮਸਕ (Getty Image)
Published : December 16, 2025 at 11:45 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸਕ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖਰਬਪਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ $800 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ $168 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $677 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੇਸਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਟੇਸਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $197 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, xAI, ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, xAI ਲਗਭਗ $230 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਕੋਲ xAI ਵਿੱਚ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ।

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਹ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ $300 ਬਿਲੀਅਨ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਸਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੇਸਐਕਸ $800 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਸਾ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੇਸਐਕਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।

ਮਸਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਸੇਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਲੋਨ ਮਸਕ
ELON MUSK NET WORTH
FORBES RICH LIST ELON MUSK
ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ
