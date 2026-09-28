ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਏਸੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਏਸੀ (ACs), ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 8% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : September 28, 2026 at 3:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ (input costs) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:
- ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (AC): ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਮ AC ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 8% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ: ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ 4% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (Blue Star), ਗੋਦਰੇਜ ਅਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ (Godrej Appliances), ਹਾਇਰ (Haier), ਡਾਈਕਿਨ (Daikin), ਐਲਜੀ (LG), ਬੋਸ਼ (Bosch) ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਪਲਾਸਟ੍ਰੋਨਿਕਸ (SPPL) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਇਰ ਇੰਡੀਆ (Haier India) 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਏਸੀ (AC) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਬੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 5% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ (Panasonic) ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਟੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਤਾਂਬਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ - ਏਸੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ - ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ: ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੋਦਰੇਜ ਅਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ (Godrej Appliances) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।