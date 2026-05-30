El Nino Alert: ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਏਗਾ ਘੱਟ ਮੀਂਹ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
Published : May 30, 2026 at 5:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ 'ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ' ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 'ਐਲ ਨੀਨੋ' ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ; ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਰਤ: ਅਨਾਜ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ
ਇਸ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ 817.53 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਸਤ ਦੇ 123.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 83.08 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ।
ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਪੱਧਰ (ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਝੋਨੇ (ਚਾਵਲ) ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ (ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜ) - ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।