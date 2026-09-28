1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ 8 ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ 8 ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ, ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Published : September 28, 2026 at 5:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
1. ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਰੂਰੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (BAA), ਜਾਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 90% (27.43 ਕਰੋੜ) ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ 14.2 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 210 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ?
- ਇੰਡੇਨ ਗਾਹਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੈਲੋ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਐਚਪੀ ਗੈਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਐਚਪੀ ਪੇਅ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: ਇੱਕ ਬੈਂਕ, ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਐਫਡੀ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਕਮ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।
3. 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ
ਸੁਪਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਭਾਵ 80 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਆਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ।
- ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸਨੂੰ ਫੇਸ ਆਰਡੀ ਐਪ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ।
4. ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ: ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
- 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ: ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ (JMFC) ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
5. ਕਿਸੇ NRI ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI) ਤੋਂ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ HUF) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਨਆਰਆਈ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੈਨ ਕਾਰਜ (ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
6. ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
- 1 ਅਕਤੂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣਾ SOFTEX ਫਾਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਿਰਯਾਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- RoDTEP ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੂਚਿਤ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
7. 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ: ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਠੋਸ ਸਬੂਤ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 2026, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1891 ਦੇ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ, ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8. ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ AFSPA ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (AFSPA) ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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