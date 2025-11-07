ETV Bharat / business

68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ 'ਜਾਅਲੀ' ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ PMLA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

RELIANCE POWER
RELIANCE POWER (PTI)
Published : November 7, 2025 at 2:46 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰ ਨਾਥ ਦੱਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਾਰਥ ਸਾਰਥੀ ਬਿਸਵਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਥਿਤ ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂ ਬੇਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (SECI) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 68.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ "ਜਾਅਲੀ" ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ "ਜਾਅਲੀ" ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ "3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ FIR ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ "ਜਾਅਲੀ" ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂ ਬੇਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਸਟਰੈਂਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ" ਸੀ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ EOW ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ "ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ (ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ) sbi.co.in - s-bi.co.in - ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ SECI ਨੂੰ "ਜਾਅਲੀ" ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਇੱਕ "ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਇਕਾਈ" ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਬਿਸਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ।

