FEMA ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲਾ: ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ED ਨੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ
ਈਡੀ ਨੇ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
Published : June 2, 2026 at 12:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਬ੍ਰਾਂਡ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ" ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤੀਬਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਪਨੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਵੇਦਾਂਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
