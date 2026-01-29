ਕੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰੋਕ ? ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2035 ਤੱਕ, 8.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ।
Published : January 29, 2026 at 6:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ (UPF), ਜਿਸਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ UPF ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2015-16 ਵਿੱਚ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2019-21 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਮੋਟੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 83 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (NFHS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਟੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ (HFSS), ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਪੋਸ਼ਣ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ UPF ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPF ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2009 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ $0.9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 2019 ਤੱਕ ਲਗਭਗ $38 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।