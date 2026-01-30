ETV Bharat / business

ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕੈਂਚੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

Economic Survey 2026:ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ।

Economic Survey 2026
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕੈਂਚੀ... (IANS/CANVA)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 30, 2026 at 7:18 AM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਬਣੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ, ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ

ਸਰਵੇਖਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ "ਡਿਜੀਟਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ" (Digital Wellness Platform) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਹਿਮ

ਸਰਵੇਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਡਿਵਾਈਸ-ਮੁਕਤ ਪੀਰੀਅਡ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਔਫਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਧਾਰਨ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਯੰਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਜਾਂ ਜੂਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਘੱਟ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ 'ਗੇਮਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ' ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026
ONLINE CLASSES
SCREEN TIME IN CHILDREN
NIRMALA SITHARAMAN
ECONOMIC SURVEY 2026

