ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2025 ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਰੁਪਿਆ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 2025 ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ।

Economic Survey 2026
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 29, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਪਿਆ ਦਬਾਅ ਹੇਠ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੁਪਿਆ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਆਯਾਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਪਲੱਸ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੁਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ 92 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।

RBI ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਦਖਲ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਏ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕ

ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ
ECONOMIC SURVEY 2026

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

