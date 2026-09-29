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E20 ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ, ONGC ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ?

ONGC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

India Oil
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 29, 2026 at 11:09 AM IST

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ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਗੁਜਰਾਤ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਗਮ (ONGC) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ (20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਗਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ (IEW) 2027 ਦੇ ਕਰਟਨ-ਰੇਜ਼ਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਖ ਕਰਟਨ-ਰੇਜ਼ਰ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ'

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ20 ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਮਲਟੀਪਲ ਵਿਕਲਪਾਂ' 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਧ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਈਂਧਨ ਰੂਟ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਐਨਜੀਸੀ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਰੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੋਜੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ 2027' ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਯੋਜਿਤ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ (IEW) 2027 28 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ (FIPI) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਫੋਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਮੈਗਾ-ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਮਾਹਰ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਹੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

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