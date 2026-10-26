ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ E100 ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : October 26, 2026 at 5:22 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1989 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਈਥਾਨੌਲ (E100) 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100% ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 'E85' (85% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 'E85 ਅਤੇ E100' ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਨਿਕਾਸ ਸਾਰਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਸੀਮਾ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (HCNG) ਅਤੇ E20 (20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ E85 ਜਾਂ E100 ਬਾਲਣ ਹਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਲਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (OEMs) ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ E20 ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਈਥਾਨੌਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹25 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ!
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬਾਲਣ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹25 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਬ੍ਰਿਕਵਰਕ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 18.25 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ 2031 ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।