ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ? ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ, ਇਸ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : April 20, 2026 at 8:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਰਮਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ) ਨੇ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ, ਸਿਲੰਡਰ ਲਓ
ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਚਪੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੇਨ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ" ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਆਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋੜ ਮਤਾਬਿਕ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਗਭਗ ₹2,200 ਤੋਂ ₹2,500 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।