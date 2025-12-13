ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ! 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ?
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜਾਣੋ...
Published : December 13, 2025 at 4:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 6% ਦੀ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- 2035 ਵਿੱਚ (10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ), ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ ₹55.83 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
- 2045 ਵਿੱਚ (20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ), ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹31.18 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- 2055 ਵਿੱਚ (30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ), ਸਿਰਫ ₹17.41 ਲੱਖ ਬਚਣਗੇ।
- ਅਤੇ 2075 ਵਿੱਚ (50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ), 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 5.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ "ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ
ਤਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, SIP (ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ), ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।