ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Published : September 22, 2026 at 4:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਮਕ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ: ਬਜ਼ਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ ₹403 ਵਧ ਕੇ ₹1,53,497 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ₹914 (ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,52,180 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ:
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਐਮਸੀਐਕਸ ਚਾਂਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,743 (ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,37,574 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਫੈੱਡ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਸੰਕੇਤ: ਚੁਆਇਸ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪਿੰਕੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਜੀਬ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 100.3 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦਬਾਅ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਮੈਕਸ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ $28.45 (ਲਗਭਗ 1%) ਡਿੱਗ ਕੇ $4,355.45 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਮੈਕਸ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 1% ਡਿੱਗ ਕੇ $65.75 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ: ਔਗਮੌਂਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੇਨੀਸ਼ਾ ਚੇਨਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫੈੱਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੋਟਕ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਏਵੀਪੀ ਕਾਇਨਤ ਚੈਨਵਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈੱਡ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲਿਪ ਜੇਫਰਸਨ, ਜੌਨ ਸੀ. ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਥਾਮਸ ਬਾਰਕਿਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ADP ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।