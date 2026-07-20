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ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਮੁਕਤ : ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ZERO LITIGATION ECOSYSTEM
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 20, 2026 at 7:07 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ "ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ" ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ "ਜ਼ੀਰੋ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ" ਪੈਨਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ (DoPPW (dailypioner.com)) ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 20% ਕਮੀ: ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (LIMS) 'ਤੇ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ CPENGRAMS ਰਾਹੀਂ ਔਸਤਨ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1.92 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DLC) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ: 'ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈ-ਦਸਤਖਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੇਸ ਲਾਅ ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ।

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਫਾਰਮ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 3.0: ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ।

TAGGED:

PENSION REGULATIONS REVIEW
DOPPW
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜ਼ੀਰੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ
ZERO LITIGATION ECOSYSTEM

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