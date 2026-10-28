ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 6.49% ਘੱਟ ਕੇ 11.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ।
Published : October 28, 2026 at 12:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੇ 11.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ।
ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 12.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 11.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ, ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 7.73 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 65.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ 3.165 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 26.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ
ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 1.2% ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 140,000 ਯਾਤਰੀ ਸਨ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 73,000 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 0.6% ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 664,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਅਤੇ 5.6% ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 7.7% ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.2% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਈ ਵਿੱਚ 9% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ, ਛੱਠ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।