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ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 6.34% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 6.34% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।

Domestic air passenger traffic fell by 6 Point 34 percent in August; IndiGo and SpiceJet saw their market shares decline
ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 6.34% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 23, 2026 at 2:57 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 6.34 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 1.21 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

IndiGo ਅਤੇ SpiceJet ਲਈ ਝਟਕਾ

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇ (market share) ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ 'IndiGo' ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ 'SpiceJet' - ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ IndiGo ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 67.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, IndiGo ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ; ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 78.87 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SpiceJet ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੀ SpiceJet ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਿਰਫ਼ 1.40 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕੀ; ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

Air India Group ਨੂੰ ਲਾਭ; Akasa Air ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ

ਜਿੱਥੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ IndiGo ਅਤੇ SpiceJet ਲਈ ਫਿੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 'Air India Group' ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। Air India ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ; ਇਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 26.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, 32.32 ਲੱਖ (3.232 ਮਿਲੀਅਨ) ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ Air India Group ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ' (Akasa Air) ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 5.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 6.68 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਇੰਡੀਗੋ (IndiGo) ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ (SpiceJet) ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ

ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਗੋ 91 ਫੀਸਦੀ ਦੇ 'ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਸਕੋਰ' (ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੋਰ) ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 90.5 ਫੀਸਦੀ ਉਡਾਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਈਆਂ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ 83.9 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ (Alliance Air) ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 71.8 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ: DGCA ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (DGCA) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।

TAGGED:

ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ
INDIGO
SPICEJET
AIR INDIA GROUP
DOMESTIC AIR PASSENGER

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