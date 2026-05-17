ਡਾਲਰ 96 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ: ਕੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ?
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?
Published : May 17, 2026 at 1:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 96.14 ’ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?
ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਣ ਪਿੱਛੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 'ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ' (RBI) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਵਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਲਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ' (RBI) ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ?
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ RBI ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉਸ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IT ਸੈਕਟਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ।"- ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਾਹਿਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਬਲ ਅਟੈਕ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ "ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ EMI ਦਾ ਡਬਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮੈਟਲ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ 1991 ਜਾਂ 2013 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ RBI ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 110 ਤੋਂ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖੇਡ
ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "1991 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ (LPG) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਨ ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਗਈ।"
"1991 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (Balance of Payments) ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ IMF ਅਤੇ World Bank ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭੱਗ 17–18 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।"- ਡਾ. ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
“ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ”
ਡਾ. ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। 1997 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।"
"2013 ਵਿੱਚ “ਟੇਪਰ ਟੈਂਟਰਮ” ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ Federal Reserve ਨੇ ਮੋਨਟਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰੂਸ–ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ Federal Reserve ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੁਪਇਆ 80 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।"- ਡਾ. ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: