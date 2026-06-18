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ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ PPF ਖਾਤੇ ਵੀ ਹਨ ? ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਮਾਈ

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IRREGULAR PPF ACCOUNT PENALTY
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ PPF ਖਾਤੇ ਵੀ ਹਨ ? (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 18, 2026 at 1:39 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ PPF ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ PPF ਖਾਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਘਰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ₹1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ PPF ਖਾਤੇ ਰੱਖਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਅਨਿਯਮਿਤ' ਜਾਂ 'ਡੁਪਲੀਕੇਟ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ:

  • ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਵਾਧੂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਵਾਧੂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖਾਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ - ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ - ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

MULTIPLE PPF ACCOUNTS
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ
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