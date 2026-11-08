ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ'
ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 'ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ' ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
Published : November 8, 2026 at 4:39 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ (8 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ' ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ
|ਸੈਸ਼ਨ
|ਸਮਾਂ
|ਪ੍ਰੀ-ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ
|ਦੁਪਹਿਰ 2:05 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:20 ਵਜੇ ਤੱਕ
|ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ
|ਦੁਪਹਿਰ 2:20 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
|ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ (ਗੈਰ-CAS)
|ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:50 ਵਜੇ ਤੱਕ
|ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ (CAS)
|ਦੁਪਹਿਰ 3:35 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:50 ਵਜੇ ਤੱਕ
|ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ
|ਦੁਪਹਿਰ 3:50 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਐੱਨਐਸਸੀ (NSE) ਅਤੇ ਬੀਐਸਸੀ (BSE) ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਡੀਲ ਵਿੰਡੋ ਦੁਪਹਿਰ 1:50 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:05 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:05 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:17 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਐਂਟਰੀ, ਮੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਪਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:20 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:50 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 3:50 ਵਜੇ ਤੋਂ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੀ ਐਸ ਸੀ (BSE) ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:20 ਵਜੇ ਤੋਂ 4:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸੋਧ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਮਸੀਐਕਸ (MCX) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 2:05 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:19 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 2:20 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਡ ਸੋਧ ਵਿੰਡੋ ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਸੈਕਸ 1,718.01 ਅੰਕ ਜਾਂ 2.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 81,028.02 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, 80,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 493.75 ਅੰਕ ਜਾਂ 2.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 25,030.35 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, 25,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਟਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਫਟੀ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਹਾ, 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
1957 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 'ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ'
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1957 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਪਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 1992 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।