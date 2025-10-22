ETV Bharat / business

ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ, CAIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ CAIT ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ 6.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ।

ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।

CAIT ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਅਰ II ਅਤੇ III ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ

ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਟਿਕਾਊ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੋਹਫ਼ੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ।

ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ 5%, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ 5%, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ 4%, ਪੂਜਾ ਵਸਤੂਆਂ 3%, ਅਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ 3% ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿੱਥੋ-ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ?

CAT ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਯਾਤਰਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ₹65,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 72% ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 28% ਬਣਦੇ ਹਨ।

