Dhanteras Deal: ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ?
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ MCX ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 8.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ। ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ।
Published : October 18, 2025 at 12:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ 51 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ $54.2 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, MCX 'ਤੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 8.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,53,929 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ 16.63% ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ 12% ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਂਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 3% ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਚਾਂਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੌਤਿਕ ਮੰਗ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
|ਮਿਤੀ
|ਕੀਮਤ (Rs. ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
|ਗਿਰਾਵਟ (%)
|16 ਮਾਰਚ, 2020
|₹36,207
|-16.63%
|11 ਅਗਸਤ, 2020
|₹66,934
|-12.00%
|21 ਅਗਸਤ, 2020
|₹61,316
|-10.63%
|12 ਅਗਸਤ, 2020
|₹66,753
|-9.00%
|8 ਜਨਵਰੀ, 2021
|₹64,231
|-8.92%
|4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025
|₹87,431
|-8.72%
|2 ਫਰਵਰੀ, 2021
|₹67,541
|-8.64%
|13 ਮਾਰਚ, 2020
|₹40,487
|-8.47%
|17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025
|₹1,53,929
|-8.19%
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਵਾਰਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਿਰਫ਼ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ $4,300 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।