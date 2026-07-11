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ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਕਾਰਗੋ ਲੀਕੇਜ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

INDIGO CARGO SPILLAGE
ਇੰਡੀਗੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 11, 2026 at 1:43 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਕਾਰਗੋ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀਜ਼) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ 'ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ (ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ) ਨਿਯਮਾਂ, 2026' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ 'ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ' (ਏਟੀਆਰ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਹਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਸੇਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੀਰਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (FY26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ) ਲਈ ₹2,536 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ₹3,068 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

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AIRCRAFT DANGEROUS GOODS RULES 2026
INDIGO CARGO SPILLAGE
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