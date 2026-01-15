ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪੈਕੇਜ ਲਾਂਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪੈਕੇਜ ਲਾਂਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਡੀਐਫਐਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪੈਕੇਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
Published : January 15, 2026 at 3:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ( (Composite Salary Account Package) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ "ਸੰਯੁਕਤ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਪੈਕੇਜ" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੈਕੇਜ DFS ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ MD ਅਤੇ CEO, ਅਤੇ DFS ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ
ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਬੈਲੈਂਸ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। RTGS, NEFT, UPI, ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਵਰ
ਕੰਪੋਸਿਟ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਾਦਸਾ ਕਵਰ
- 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਕਵਰ
- 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ
- 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰਮ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ)
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਭ
ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ ਇਨਾਮ ਅੰਕ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
DFS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ - ਗਰੁੱਪ A, B, ਅਤੇ C ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।