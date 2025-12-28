ETV Bharat / business

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ।

INDIAS EXPORT OUTLOOK
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (canva)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ।

ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਵਪਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ; ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਫਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਟਕਰਾਅ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਕਟ, ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਡੇਟਾ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $276.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਨ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ $395.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ $453.3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ $389.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੜ 443 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ $407 ਬਿਲੀਅਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਿਕਾਰਡ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ

ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $825.25 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, 2025-26 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ $562 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

2026 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇਗਾ। ਯੂਕੇ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹25,060 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਾਂਦਰੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 2026 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

