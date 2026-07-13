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ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2040 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

slowdown in real estate
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ (symbolic photo)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 13, 2026 at 5:56 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (WEF) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ 2040 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ "ਤੀਹਰਾ ਦਬਾਅ" ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਵਹਾਰ

ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਦਲਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2025 ਅਤੇ 2040 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ "ਤੀਹਰਾ ਦਬਾਅ" ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2015 ਤੋਂ OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, WEF "ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਾਡਲ" ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੇਨ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

TAGGED:

WEF
AFFORDABLE HOUSING INDIA
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ 2026
HOUSING CRISIS 2026

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