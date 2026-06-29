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ਖੇਤੀ-ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ 12-15% 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇਗਾ।

Despite El Nino, Indian banking credit growth to remain robust at 12-15 percentage
ਖੇਤੀ-ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ (ani)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 29, 2026 at 3:20 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ 'ਯੈੱਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼' ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਗਤ ਵੀ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY27) ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ 12 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਾਈ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ (NII) - ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ NII ਵਾਧਾ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਇਹ FY27 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 16.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 28 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 29 ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 15.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਨੀਨੋ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਝਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ - ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਸੀ - ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੌਲੀ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਹਾਇਤਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੈੱਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

  • ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ: ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜੇਕਰ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ 'ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ' ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਵਪਾਰ ਟੈਰਿਫ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ 'ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

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