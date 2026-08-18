E20 ਦੇ ਨਾਲ E10 ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਣ ਵੀ ਮੰਗ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ E10 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
Published : August 18, 2026 at 6:38 PM IST
ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ (EBP) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEA), ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ E20 (20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ) ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਮਿਸ਼ਰਤ E10 (10% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ) ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ E10 ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਚੋਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ E20 ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਈਥਾਨੌਲ ਈਂਧਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗੀ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਮਾਹਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ E10 ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤਨੇਜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ E20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ E10 ਬਾਲਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ E10 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:
- ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ: ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਈਂਧਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਆਵਾਜਾਈ: ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ E10 ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬੇੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ E10 ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIPDA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ E10 ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ E10 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਡਿਪੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।