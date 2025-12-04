ETV Bharat / business

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ 300% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 1.47 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਯਾਤ 15.95 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।

Demand for Made in India smartphones is strong in the US
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : December 4, 2025 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ (ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ) ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.47 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 0.46 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 10.78 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 3.60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 1.65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 2.29 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ - ਜੂਨ ਵਿੱਚ 1.99 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 1.52 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 0.96 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 0.88 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ $0.66 ਬਿਲੀਅਨ, ਮਈ ਵਿੱਚ $0.76 ਬਿਲੀਅਨ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ $0.59 ਬਿਲੀਅਨ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ $0.49 ਬਿਲੀਅਨ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ $0.39 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ $0.26 ਬਿਲੀਅਨ ਸਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ $15.95 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $10.68 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 49.35% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ - ਮਈ ਵਿੱਚ 66.54% ($2.96 ਬਿਲੀਅਨ), ਜੂਨ ਵਿੱਚ 66.61% ($2.68 ਬਿਲੀਅਨ) ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 82.27% ($1.68 ਬਿਲੀਅਨ), ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ICEA) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮਹੀਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਚੱਕਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

INDIA SMARTPHONE EXPORTS
ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ
INDIA SMARTPHONE EXPORTS TO US
ਟੈਰਿਫ
MADE IN INDIA SMARTPHONES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.