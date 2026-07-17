ਪਰਪਲ ਇਕਾਨਮੀ: ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ 'ਜਾਮਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਜਾਂ 'ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 17, 2026 at 1:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਨੇਬਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ $150 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ 'ਜਾਮਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਜਾਂ 'ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਜਾਮਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਜਾਮਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:
100 ਮਿਲੀਅਨ (10 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ: ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼: ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 60% ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਹਮਦਰਦੀ' ਤੋਂ 'ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ' ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
- ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਬੋਰਡ, ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
- ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਆਸਾਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੈਂਪ, ਐਲੀਵੇਟਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਲ ਸਾਈਨੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਅਪਾਹਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਡਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ, ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ: ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ, ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਪਲ ਇਕਾਨਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਇਨੇਬਲ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਪਲ ਇਕਾਨਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਤਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਰਪਲ ਇਕਾਨਮੀ ਡਾਇਲਾਗ, ਪਰਪਲ ਰਾਈਡਜ਼, ਓਪਨ ਪਰਪਲ ਨੈੱਟਵਰਕ (OPuN), ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੇਰਣਿਆ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਪ੍ਰੇਰਣਿਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਪਲ ਇਕਾਨਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।